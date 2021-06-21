FETÖ’dan 2 şüpheli yakalandı

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Nevşehir’de FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ Terör Örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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