Toprak kaydı, 58 koyun telef oldu

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde toprak kayması sonrası çöken toprağın altında kalan 58 koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde Serkan Varol’a ait olan 58 koyun toprak kayması sonrasında toprağın altında kaldı. Toprağın altında kalan 58 koyun telef oldu. Toprak kayması sonrasında telef olan 58 koyun gömüldü.

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