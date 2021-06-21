Ağılda toprak kaydı, 58 küçükbaş hayvan öldü

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´in Ürgüp ilçesinde, ağılda toprak kayması sonucu göçük altında kalan 58 küçükbaş hayvan öldü.

Olay, Ürgüp ilçesi Bahçeli Köyü yakınlarındaki Poyraz mevkisinde meydana geldi. 264 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağılda toprak kayması yaşandı. Toprak altında kalan 58 küçükbaş hayvan öldü. Besici Serkan Varol ve köylülerin yardımıyla toprak altından çıkarılan hayvanlar, traktörlerle boş araziye götürülerek, iş makinesi yardımıyla gömüldü. Besici Varol, meydana gelen göçükte yaklaşık 100 bin liralık maddi kaybının olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-06-21 19:48:14



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