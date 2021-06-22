Nevşehir’de 169 bin 385 doz aşı yapıldı

Nevşehir’de bu sabah itibari ile 169 bin 385 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Covid19 aşı bilgilendirme sayfasından alınan bilgilere göre Nevşehir’de bu sabah itibari ile 169 bin 385 doz aşı yapıldı. İl genelinde birinci doz aşı sayısı 110 bin 761 olarak açıklanırken, 58 bin 624 doz da ikinci doz aşı yapıldı.

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