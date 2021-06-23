Nevşehir'deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

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Nevşehir’in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 34 VIK 76 plakalı otomobil ile 40 AU 439 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonrasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Meydana gelen trafik kazasında Ahmet Gürbüz, Sebate Ünal ve Osman Dikmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 3 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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