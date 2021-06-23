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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İHA

Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Nevşehir'deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Nevşehir’in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.
Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 34 VIK 76 plakalı otomobil ile 40 AU 439 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonrasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Meydana gelen trafik kazasında Ahmet Gürbüz, Sebate Ünal ve Osman Dikmen hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 3 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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