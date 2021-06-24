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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde üç cadde sıcak asfalta kavuşuyor

İHA

Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde üç cadde sıcak asfalta kavuşuyor

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Yavuz Sultan Selim Caddesi, İrşat Caddesi ve Mahmut Sami Efendi Caddelerinde gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi için hazırlıklar başladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan ve Nevşehir Kalesi yanından başlayarak TOKİ konutlarına kadar uzanan Yavuz Sultan Selim Caddesi, İrşat Caddesi ve Mahmut Sami Efendi Caddesi’nde altyapıdan kaynaklı su kesintilerine son vermek ve vatandaşlara kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu sunmak amacıyla başlatılan altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışma ile bölgede bulunan ve sık sık arızalardan kaynaklı su kesintilerine sebep olan yaklaşık 3 km uzunluğundaki asbestli içme suyu borularını yeni nesil polietilen borularla değiştirdi.

Bu sayede bölgede eski borulardan kaynaklı su kesintilerini önleyen belediye ekipleri ayrıca abone bağlantılarını da yeniledi. Belediye ekipleri ayrıca İrşat Caddesi ve Mahmut Sami Efendi Caddesi’nde ilk kez yağmur suyu hattı oluşturdu. Sağanak yağışlarda yollarda oluşan su birikintileri ile birlikte zemin ve giriş katlardaki konut ve işyerlerindeki olası su baskınlarını önleyecek olan yağmur suyu hattı ile birlikte bölge modern bir altyapıya kavuştu. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri caddelerde yaya kaldırımlarını yeniledi.

Ekipler ayrıca daha önce parke taşla kaplı olan caddelerde sıcak asfalt öncesinde PMT serimine başladı. Kısa süre içerisinde sıcak asfalt konforu ile buluşturulacak olan Yavuz Sultan Selim, İrşat ve Mahmut Sami Efendi Caddeleri hem sağlam altyapısı hem de üstyapısı ile uzun yıllar mahalle sakinlerine hizmet edecek.

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