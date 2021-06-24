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Nevşehir’de AVM’de aşılama çalışmaları yapılıyor Nissara AVM’de vatandaşlar aşılanıyor

İHA

Nevşehir’de AVM’de aşılama çalışmaları yapılıyor Nissara AVM’de vatandaşlar aşılanıyor

Nevşehir’de koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde aşılama çalışması yapıldı.
Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü ve Nissara AVM ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında başta AVM çalışanları olmak üzere vatandaşlar aşılandı. Nissara AVM’ye açılan stantta aşı formunu dolduran vatandaşlar sırasıyla aşılarını olurken vatandaşların aşıya büyük ilgi göstermesi büyük ilgi gördü.
Nissara AVM Genel Müdürü Göktürk Ozhan yaptığı açıklamada, “Sağlık İl Müdürlüğü ile yürütmüş olduğumuz çalışma kapsamında bugün başta AVM çalışanları olmak üzere vatandaşlarımız için aşılama çalışması başlattık. Gerek AVM çalışanları gerekse de vatandaşların hastaneye gitmeden burada aşılanmalarını sağlıyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay’a teşekkür ederiz” dedi.

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