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Hindistanlılar Uluslararası Yoga Günü’nü Kapadokya’da kutladı Hindistan Ankara Büyükelçisi Kumar Panda, “Yogayı burada yapmak bizim için eşsiz bir deneyim”

İHA

Hindistanlılar Uluslararası Yoga Günü’nü Kapadokya’da kutladı Hindistan Ankara Büyükelçisi Kumar Panda, “Yogayı burada yapmak bizim için eşsiz bir deneyim”

Birleşmiş Milletler tarafından 21 Haziran Dünya Yoga Günü olarak kutlanmasının kabul edilmesinin ardından Hindistanlılar tarafından dünya yoga günü etkinliği Kapadokya’da kutlandı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi Dünya Yoga günü kutlama etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesi Zemi Vadisi girişinde düzenlenen yoga etkinliklerine Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ve Hindistanlı grup katıldı. Peribacalarının eşsiz güzellikleri arasında yapılan yoga etkinliği yaklaşık 45 dakika boyunca devam ederken Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda yogayı böyle harika bir manzara eşliğinde yapmak bizim için eşsiz bir deneyim dedi. Kumar Panda, “Bizler yogayı Kapadokya’ya getiriyoruz. Zaten Kapadokya’da yoga vardı. Uluslararası Yoga Günü’nün beşincisi kutlaması ve son final gününü bugün Kapadokya’da sizlerle yapacağız. Yaklaşık olarak 5 gün boyunca devam eden bir program olarak devam etmekteydi. 21 Haziran tarihinde başladık ve 25 Haziran’da da finali Kapadokya’da yapıyoruz. Yogayı böyle harika bir manzara eşliğinde yapmak bizim için eşsiz bir deneyim. Bunu dünyanın başka bir yerinde yapma imkanımız yoktu. Burada çektiğimiz görüntüler ve fotoğraflar dünyanın dört bir tarafında paylaşılıyor olacak. Bizlerde bu programla beraber Kapadokya’daki ve bölgedeki turizmi geliştirmeyi ve duyurmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Bu yıl Hindistan’ın bağımsızlığının 75.yıldönümü”
Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda bu yıl beşincisi düzenlenen Dünya Yoga günü etkinliklerinin Hindistan’ın bağımsızlığının 75.yıldönümüne denk gelmesinden dolayı ayrı bir önem arz ettiğini ifade etti. Kumar Panda, “Bugün burada yaptığımız program sadece Türkiye’de gerçekleşecek bir programdır. Programımızın adı Uluslararası Yoga Günüdür. Uluslararası yoga günü Birlemiş Milletler tarafından 2014 yılından Hindistan’ın önerisi ile kabul edilmiş ve her yıl 21 Haziran’da kutlanmaktadır. Bu yılki etkinlik bizim için çok önem arz etmektedir. Çünkü Hindistan’ın bağımsızlığının 75.yıldönümünde dünya yoga günü kutlanmaktadır” diye konuştu.

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