Nevşehir’de lale yumrusu hasadı başladı

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde üretilen lale yumrusu hasadı başladı.

Nevşehir Valiliği ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 'Lale Yetiştiriciliği' projesi başlatılmasının ardından 25 bin lale soğanının toprakla buluşturulmasının ardından ilk lale yumrusu hasadı yapıldı. Nevşehir’in sembolik anlamı ve değeri yüksek olan lale yumrusu yetiştiriciliğinin bölgede geliştirilmesi hedefleniyor.

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