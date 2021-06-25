Nevşehir'de 10 ayrı suçtan 17 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

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Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak çalışmada 10 ayrı suçtan 17 yıl 50 gün hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında 10 ayrı suçtan 17 yıl 50 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari O.D. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen O.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Cezaevine gönderildi.

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