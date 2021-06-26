Ailelerin sınav heyecanı

Nevşehir’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS)birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesinde ailelerin sınava girecek olan çocuklarından daha heyecanlı olması dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye’nin 81 ilinde olduğu gibi Nevşehir’de de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) heyecanı başladı. Nevşehir’de sınava katılacak olan öğrenciler, belirlenen okullarda YKS sınavına girmek için koşar adımlarla yetişmeye çalıştı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında okullarda bulunan görevliler, bina girişlerinde kurulan masaların üzerinde ilk olarak öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyarak ellerini dezenfekte etmelerini sağladı.

Çocuklarını sınava gireceği okullara getiren ailelerinde heyecanı dikkatlerden kaçmadı. Çocuklarını sınava gönderen aileler oldukça heyecanlı olduklarını ifade ederken bizler çocuklarımızdan daha heyecanlıyız diye görüş belirttiler.

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