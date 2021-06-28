Nevşehir’de 184 bin 853 doz aşı yapıldı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Nevşehir il genelinde 184 bin 853 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Covid19 aşısı bilgilendirme platformunda açıklanan rakamlara göre Nevşehir’de bugün 17.05 itibarıyla 184 bin 853 doz aşı yapıldı. Birinci doz aşı yapılan sayısı 124 bin 952 kişi olarak açıklanırken ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısının ise 59 bin 901 olduğu açıklandı. Nevşehir’de bu bugün 17.05 itibarıyla ise 184 bin 853 doz aşı yapıldığı belirtildi.

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