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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediyespor Burak Koçer’i renklerine kattı

İHA

Nevşehir Belediyespor Burak Koçer’i renklerine kattı

Nevşehir Belediyespor, Cizre Spor’dan 28 yaşındaki defans oyuncusu Burak Koçer’i transfer etti.
TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor’da imzalar üst üste geliyor. Üçüncü transferini defansa yapan kırmızı beyazlı ekip Burak Koçer’i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Cizrespor’da forma giyen 28 yaşındaki defans oyuncusu akşam saatlerinde geldiği Nevşehir’de sözleşmeyi imzalayarak kırmızı beyazlı formayı giydi. Daha önce Tarsus İY, Kemerspor, Yomraspor, Düzcespor ve Karaman Bld. Kulüplerinde de oynayan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında forma giydiği Cizre Spor’da stoper mevkiinde oynamasına karşın 13 maçta attığı 3 golle dikkat çeken Burak Koçer, Nevşehir Belediyespor’a transfer olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi. Koçer, “Bu takımın bir parçası olacağım için çok heyecanlıyım. Yöneticilerimiz takımın hedeflerini ve taraftarların beklentilerini anlattı. İnşaallah sahada terimin son damlasına kadar bu şanlı forma için savaşacağım” dedi.
nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç ise, Koçer’e kırmızı beyazlı forma altında başarılar diledi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer komitesi tarafından oluşturulan liste içerisindeki oyuncularla anlaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Dirikoç, şehrin futboluyla gurur duyacağını ve mutlu olacağı bir takım oluşturacaklarını söyledi.
Dirikoç, “Yönetim kurulumuz transferler için yoğun bir mesai harcıyor. Listemizdeki oyuncuların hepsi birbirinden değerli isimler. Kısa sürede transfer çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Bu zorlu maratonda özellikle şehrin ileri gelenlerine, halkımıza, taraftarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve basın mensuplarımıza çok ihtiyacımız olacak. Hepimiz bir aile ortamı, birlik beraberlik içerisinde hareket edip inşallah Nevşehir Belediyespor’u hak ettiği yerlere taşıyıp, taraftarların özlediği başarıları yaşayacağımız bir sezon geçireceğiz” diye konuştu.

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