Ürgüp’te 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yasadışı ekim ile mücadele kapsamında 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde A.T.’nin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.T. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

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