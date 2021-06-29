Zarar verilen peribacaları, `mikro kumlama´ tekniğiyle temizleniyor



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, sprey boyalarla zarar verilen peribacaları 'mikro kumlama' tekniğiyle temizlenmeye başlandı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "İl Jandarma Komutanlığı ve Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile sahada bu tür çirkinliği yapanların tespitine yönelik çalışma başlattık" dedi.

Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde bulunan peribacaları, kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü ile Kapadokya Alan Yönetimi Başkanlığı ekiplerinin iş birliği ile peribacalarını temizleme çalışması başladı. Bu kapsamda ekipler, mikro kumlama tekniğiyle peribacalarını temizliyor.

'BUNU SAYGISIZLIK OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ'

Yapılan çalışmayla ilgili Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "Kapadokya için çok büyük bir zenginlik olan peribacalarının bu tür Vandallık şeklinde tahrip edilmesini kültüre, doğaya ve memlekete büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. İl Jandarma Komutanlığı ve Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile sahada bu tür çirkinliği yapanların tespitine yönelik çalışma başlattık. Kamera ve alan çalışmaları sonrasında bunları yapan kişilerin net şekilde tespit edilmesi sonrasında gerekli cezai işlemler mutlaka uygulanacak. Diğer yandan peribacalarının eski orijinal dokusunun kazandırıp, bu görüntü kirliliğinden arındırılması gerekiyordu. Peribacalarındaki bu tahribatı ortadan kaldırmak için, Kapadokya Alan Yönetimi Başkanlığı ile Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü iş birliği halinde teknik olarak uygun yöntemle temizleme çalışmaları yapıldı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-06-29 16:05:05



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