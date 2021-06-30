Nevşehir’de mesai saatleri normale dönüyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de resmi kurumlarda 10.0016.00 saatleri olan mesai saatleri yarın itibarıyla normale dönüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son Kabine Toplantısı’nda 1 Temmuz tarihi itibarıyla normalleşme sürecinin başlayacağının açıklanmasının ardından 1 Temmuz Perşembe günü itibarıyla kamu kurumlarında da mesai saatleri değişiyor. Nevşehir il genelinde kamu kurum ve kuruluşları koronavirüs ile mücadele kapsamında 10.0016.00 saatleri arasında hizmet verirken 1 Temmuz Perşembe günü itibarıyla ise mesai saatlerine yeni düzenleme yapıldı. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’de 1 Temmuz Perşembe günü itibarıyla resmi kurumlarda mesai saatleri 08.0012.00 ila 13.0017.00 saatleri uygulamaya başlanılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.