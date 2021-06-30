Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk: "Spor kompleksi çalışmalarına başlıyoruz"

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından sözü verilen spor kompleksi çalışmalarına kısa sürede başlayacaklarını açıkladı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Şahin’i misafir etti. Aktürk beraberinde AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ile birlikte spor kompleksinin yapılması planlanan alanı gezerek incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Aktürk açıklamasında, “İki hafta önce Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu‘dan sözünü aldığımız, “Spor Kompleksi” projemizi yerinde incelemek üzere Yatırım İşletmeler Genel Mdr.Yrd. Prof.Dr Süleyman Şahin’i Ürgüp’ümüzde ağırladık. En kısa sürede protokolümüzü imzalayıp çalışmalara başlıyoruz” dedi.

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