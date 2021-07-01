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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İlamat ve İnfaz bürosunca hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan N.İ. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.İ. Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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