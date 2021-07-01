Cinsel istismar suçundan 1 yıl 26 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı

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Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çocuğun cinsel istismarı suçundan hapis cezası ile aranan firari kadın yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesince çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan hakkında 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası bulunan firari 23 yaşındaki M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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