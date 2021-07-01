Turistlerden sıcak hava balonu turlarına yoğun ilgi



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, doğal güzellikleri kuş bakışı izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balonu turlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Kapadokya´da, peribacası, açık hava müzesi ve tarihi yapıları kuş bakışı izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balonlarını tercih ediyor. Sabahın ilk ışıklarında sıcak hava balonuna binmek için bölgeye gelen turistler, gökyüzünden Kapadokya´yı izleme heyecanını yaşıyor. Kapadokya'da sıcak hava balonu turlarına katılamayan yerli ve yabancı turistler ise, balonlarla fotoğraf çektirerek, anı ölümsüzleştiriyor. Sıcak hava balonu pilotu Ferhat Erdoğmuş, talep nedeniyle memnun olduklarını belirterek, "Buraya gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Sıcak hava balonuna binen turistler bölgenin eşsiz manzarasını izleme imkanı buluyor. Uçuşlarımız yaklaşık 1 saat 10 dakika sürüyor. Kapadokya´yı gezdikten sonra güvenli şekilde inerek, misafirlerimizi konakladıkları yerlere bırakıyoruz" diye konuştu.

Almanya´dan Kapadokya´ya gelen İlkin Terzer´ ise, ilk kez balona bindiğini belirterek, `´Oldukça heyecanlıyım. Kapadokya´ya gelip de balona binmemek olmazdı. Kapadokya´yı çok beğendim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-07-01 12:46:20



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