Elektrik çarpan leyleğe jandarma sahip çıktı

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Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Abdi köyünde elektrik çarpan leyleğe jandarma ekipleri sahip çıktı.

Alınan bilgilere göre, Kozaklı ilçesine bağlı Abdi köyünde elektrik direği üzerinde yuvası ve 3 yavrusu bulunan leyleğe elektrik çarptı. Yere düşen leyleği gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma timi tarafından yaralı leylek alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne götürerek tedavisine başlattı.

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