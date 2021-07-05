Kapadokya´ya haziran ayında 150 bin turist ziyareti



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini haziran ayında 150 bin 282 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyerleri, Gülşehir Açık Saray harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni haziran ayında 150 bin 282 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini 2020 yılının haziran ayında ise, 16 bin 791 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-07-05 19:21:25



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