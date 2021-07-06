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Kapadokya'da yerli turistler aşılanıyor

DHA

Kapadokya'da yerli turistler aşılanıyor


Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR (DHA)TÜRKİYE´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan stantta yerli turistlere aşı uygulanıyor.  
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kapadokya'da Üç Güzeller mevkisine mobil aşı uygulama standı kurdu. Bölgeye tatil için gelen yerli turistlere aşı uygulanıyor. Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, "Pandeminin en başından beri aşının en önemli kurtuluş yolu olduğunu her mekanda, her zeminde ifade ediyoruz. Sağlık Bakanlığı´nın himayesinde ve sayın valimizin talimatı doğrultusunda şehrin çeşitli noktalarında mobil aşı ekiplerimiz aşılama çalışmalarını sürdürüyorlar. Bugün de tatillerini şehrimizde geçiren ve tatil nedeniyle aşı olamayan misafirlerimizi, gezi alanlarında aşılayalım istedik. Hem aşılarını olsunlar hem de tatillerini gönüllerince yapsınlar diye düşündük" ifadelerini kullandı.
Nevşehir'deki aşılama oranlarına değinen Ünlübay, "Nevşehir´de birinci doz aşılamada 135 bin, ikinci doz aşılamada da 65 bin civarında bir orana ulaştık. Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam edecek. İl geneli itibariyle yüzde 58'ler seviyesindeyiz. Nevşehir olarak en kısa sürede mavi olmak istiyoruz. 18 yaş üstü gençlerimize aşılarınızı mutlaka olun çağrısını ifade ediyoruz, bir an önce normalleşip hayata dönelim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-07-06 15:48:19

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