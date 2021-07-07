Türkiye’nin ilk figürlü balonu Kapadokya’da uçtu Türkiye’nin kalbi Kapadokya semalarında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin ilk figürlü balonu Kapadokya’da uçtu Türkiye’nin kalbi Kapadokya semalarında

İHA

Türkiye’nin ilk figürlü balonu Kapadokya’da uçtu Türkiye’nin kalbi Kapadokya semalarında

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti Kapadokya bölgesinde Türkiye’nin ilk figürlü sıcak hava balonu gökyüzü ile buluştu.
EAB havacılık tarafından Türkiye’nin ilk şekilli sıcak hava balonu Kapadokya semalarında uçtu. Kalp şeklinde tasarlanan ve Türkiye’ye kazandırılan sıcak hava balonu bugün ilk kez görücüye çıktı. Özel olarak tasarlanan ve üzerinde Türkiye logosu olan kalp şeklinde balon yerli ve yabancı turistlerin de büyük beğenisini kazanırken ilk kez havalanan figürlü balon yaklaşık 1 saat uçuş gerçekleştirdi. EAB Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Ezel, Türkiye’nin ilk figürlü balonu ile Kapadokya semalarında uçmaktan dolayı son derece heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi. Ezel, “ Şuanda Türkiye’nin ilk şekilli balonu 38 yıl sonra ilk kez geliyor. Kanuni Sultan Süleyman isimli balon Türkiye’ye 1988 yılında gelmişti. 1989 yılında da biz bu balonu Fransa’da uçurmuştuk. Ama şuanda Türkiye’nin ilk özel şekilli balonu Türkiye aşkına sıcak havalı kalp balonu, Kapadokya aşkına ve Göbeklitepe aşkına ismini koyduk. Özel şekilli kalp balonumuz hem turizme hizmet verecek aynı zamanda da Türkiye’de ki açık hava reklam mecrasında ilk ve yeni markaların gökyüzünde yer almasını hedefledik. Şuanda heyecanlıyız. Kapadokya’da ilk balon turizmini başlatan biri olarak Türkiye’ye ilk şekilli balonunu kazandırmanın ayrı bir onurunu yaşıyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye’nin tanıtımı için çok önemli. Şuanda dünyada ki 6 balon festivalinden davet aldık. Dolayısıyla Türkiye’yi tanıtmak için buralara da gideceğiz. Bugün ilk kez test uçuşunu yapıyoruz. Birkaç gün sonra Gökbeklitepe’de uçacağız. VİP yolcularımızla beraber evlenmek isteyenler, doğum günlerinde, özel günlerinde bu balonumuzu kiralamak isteyen müşterilerimize açık. Şuanda Türkiye’de düğün yapmak isteyen Hindistan’dan da talep geldi. Kapadokya bölgemize ilki yaşatmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Parklarda müzik sesleri yükseliyor
YEREL HABERLER Parklarda müzik sesleri yükseliyor
Nevşehir’de ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Nevşehir’de ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 4 ...
Kapadokya'da yerli turistler aşılanıyor
YEREL HABERLER Kapadokya'da yerli turistler aşılanıyor
Peribacaları eşliğinde aşı vuruluyorlar Kapadokya’da peribacaları manzaralı aşı kampanyası başladı Kapadokya’ya gelenler hem tatil yapıyor hem aşılarını vurduruyor
YEREL HABERLER Peribacaları eşliğinde aşı vuruluyorlar Kapadokya’da ...
Çat kasabasında bu sabah ilk balon turu yapıldı
YEREL HABERLER Çat kasabasında bu sabah ilk balon turu yapıldı
Kapadokya´ya haziran ayında 150 bin turist ziyareti
YEREL HABERLER Kapadokya´ya haziran ayında 150 bin turist ziyareti
Dominik Büyükelçisi Lora, Vali Becel’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Dominik Büyükelçisi Lora, Vali Becel’i ziyaret etti
Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde sıcak asfalt ...
Dominik Büyükelçisi Lora, Belediye Başkanı Savran’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Dominik Büyükelçisi Lora, Belediye Başkanı Savran’ı ...
Kapadokya’da müze ve ören yerlerini Haziran ayında 150 bin 282 turist ziyaret etti
YEREL HABERLER Kapadokya’da müze ve ören yerlerini Haziran ayında ...
Elektrik çarpan leyleğe jandarma sahip çıktı
YEREL HABERLER Elektrik çarpan leyleğe jandarma sahip çıktı
Nevşehir’de 11-12 yaş ulusal gelişim projesi yarışı düzenlendi
YEREL HABERLER Nevşehir’de 11-12 yaş ulusal gelişim projesi yarışı ...
Gülşehir’de 3 gram esrar, 9 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Gülşehir’de 3 gram esrar, 9 kök kenevir ele geçirildi
Nevşehir’de 172 yıllık tarihi kilise turizme yeniden kazandırılıyor Bir dönemin cezaevi şimdi turizme kazandırılıyor Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de 172 yıllık tarihi kilise turizme yeniden ...