Aç kalan kurdun oğlaklara saldırması güvenlik kameralarına yansıdı Aç kalan kurt 2 oğlağı telef etti

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Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir besi damında bulunan 2 oğlağa kurdun saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiler göre, Avanos Küme Evleri mevkiinde Ahmet Kesal’a ait olan besinin damında bulunan oğlaklara aç kalan kalan kurt saldırdı. Besi damında bulunan 2 oğlağı telef eden kurdun oğlaklara saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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