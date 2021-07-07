Nevşehir Belediyesi ekiplerinden temizlik seferberliği

Daha temiz ve yeşil bir Nevşehir için çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mahallelerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmak için çevre temizliğine büyük önem veren ve her geçen gün gerek araç gerekse personel sayısıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosunu güçlendiren Nevşehir Belediyesi, mahallelerdeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra Kurban Bayramı öncesinde hergün bir mahallede yoğunlaşarak parkları, sokakları, caddeleri, kaldırımları ve atıl durumdaki boş arazileri dip bucak temizlemeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Sanayi Sitesi’ndeki çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri bugünde Cevher Dudayev Mahallesi’nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çok sayıda personelin görev aldığı çalışmaların bayrama kadar tüm mahallelerde gerçekleştirileceği belirtildi.

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