Vali Becel, şehit Astsubay Çitçibaşı için taziye mesajı yayımladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Mardin’de şehit düşen astsubay Cihan Çiftçibaşı için taziye mesajı yayımladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yayımlamış olduğu mesajında, “ 7 Temmuz Çarşamba günü Mardin İli Midyat ilçesi sorumluluk bölgesinde yer alan Kartepe Karakolunda bulunan gözetleme ve emniyet kulesine teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu Nevşehirli hemşerimiz P. Astsubay çavuş Cihan Çiftcibaşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak şehit olmuştur. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kasteden bu hain saldırıları gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensupları, er yada geç hakkettiği cezayı alacaktır. Terör örgütü ve onu destekleyenler emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Vatanımız ve bayrağımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

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