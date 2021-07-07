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Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (3) 

DHA

Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (3) 


ŞEHİDİN CENAZESİ NEVŞEHİR'E GETİRİLDİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın cenazesi, memleketi Nevşehir'e getirildi. Çiftçibaşı´nın cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Çiftçibaşı'nın yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Derinkuyu ilçesi Çakıllı Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-07-07 21:21:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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