Nevşehir Belediyespor, Aykut Sarıdoğan’ı transfer etti

Nevşehir Belediyespor, Arnavutköy Belediye Spor Kulübü’nün 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Aykut Sarıdoğan ile anlaştı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip son olarak Arnavutköy Belediye Spor Kulübü forması giyen orta saha oyuncusu Aykut Sarıdoğan ile anlaşma sağladı.
24 yaşındaki genç oyuncu düzenlenen tören ile kendisini kırmızıbeyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Futbola Salihli Belediyesi altyapısında başlayan Sarıdoğan, Kastamonu 1966, Bayburt Grup Özel İdare, Nazilli Belediyespor ve Fethiyespor formaları giydi.
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