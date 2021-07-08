Nevşehir Belediyespor, Aykut Sarıdoğan’ı transfer etti

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir Belediyespor, Arnavutköy Belediye Spor Kulübü’nün 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Aykut Sarıdoğan ile anlaştı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip son olarak Arnavutköy Belediye Spor Kulübü forması giyen orta saha oyuncusu Aykut Sarıdoğan ile anlaşma sağladı.

24 yaşındaki genç oyuncu düzenlenen tören ile kendisini kırmızıbeyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Futbola Salihli Belediyesi altyapısında başlayan Sarıdoğan, Kastamonu 1966, Bayburt Grup Özel İdare, Nazilli Belediyespor ve Fethiyespor formaları giydi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.