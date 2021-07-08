Nevşehir şehidini binlerce kişi uğurladı Şehit yakınlarının feryadı yürekleri burktu

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye'den açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Astçavuş Cihan Çifcibaşı'nın cenazesi, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.

Şehit Çifcibaşı için Derinkuyu ilçesi Çakıllı köyü Eski Cami'de düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Dudu, babası Resul Çiftcibaşı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, İlçe ve belde belediye başkanları askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin cenaze törenine katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, burada yaptığı konuşmada şehit ailesine başsağlığı dilerken, baba Resul Çiftcibaşı ile yakından ilgilendi.

İl Müftüsü Celallettin Altunkaya’nın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında şehit Çifcibaşı'nın naaşı, köy mezarlığına defnedildi.

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