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10 metre yüksekten düşerek kayalıklara sıkışan turisti AFAD ekipleri kurtardı

İHA

10 metre yüksekten düşerek kayalıklara sıkışan turisti AFAD ekipleri kurtardı

Nevşehir’in Kapadokya ilçesinde fotoğraf çekerken düşerek kayalıklara sıkışan turist, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kapadokya ilçesinde meydana gelen olayda 58 yaşındaki Amerikalı Greencajami Cee, fotoğraf çekmek için yaklaşık 10 metre yükseklikteki kayalıklara çıktı. Dengesini kaybeden kadın, 10 metre yüksekten düştüğü kayalıkların arasına sıkışarak bacağını kırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekiplerin taş kırıcı ile yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından 58 yaşındaki turist sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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