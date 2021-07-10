Markette, havalı tabanca ile soygun girişimi

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NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de havalı tabanca ile marketi soymaya kalkışan İ.Y. (22) yakalanıp, tutuklandı. Soygun girişimi, güvenlik kameralarına yansıdı.

15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi´ndeki bir zincir marketin şubesine gelen İ.Y., belinden çıkardığı havalı tabancayı kasiyere doğrultu. Kasiyerin tepki gösterip, bağırması üzerine şüpheli kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Adresine düzenlenen operasyonla İ.Y. yakalandı. Borcu olduğu için soygun girişiminde bulunduğunu öne süren İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Nevşehir (DHA)

2021-07-10 14:08:03



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