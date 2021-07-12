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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükelçi Tinca, Başkan Savran’ı ziyaret etti

İHA

Büyükelçi Tinca, Başkan Savran’ı ziyaret etti

Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca, ülkesinin NevşehirKayseri Fahri Konsolosu işadamı Mehmet Dinler ile birlikte Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret etti. Ziyarette Romanya ile Kapadokya bölgesi ve Nevşehir arasında ekonomik ve turizm ilişkileri ve bu ilişkilerin daha üst seviyelere çıkarılması ele alındı.
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca ve beraberindeki Romanya Fahri Konsolosu Mehmet Dinler’i başkanlık makamında konuk etti. Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkiler ve Kapadokya bölgesinin bu ülke ile olan turizm ve ticaret ilişkilerinin gündeme geldiği görüşmede Belediye Başkanı Savran, Romanya ile var olan işbirliğini artırmaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti. Turizm sektöründe başarılı çalışmalar yürüten Mehmet Dinler’in Romanya Fahri Konsolosluğu görevine atanmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Savran, Dinler ile birlikte Romanya ile Nevşehir arasındaki işbirliğinin bundan sonraki süreçte daha da artacağına inandığını kaydetti. Nevşehir ve Kapadokya bölgesinin tarihi ve kültürel değerleri ile Türkiye’nin gözbebeği konumunda bulunduğunu belirten Başkan Savran, “Bu ziyaret ve Dinler’in Fahri Konsolos olarak atanması inşallah iki ülke arasında, Nevşehir ile yeni sayfaların açılmasına sebep olacak” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Savran daha sonra konuklarına Nevşehir’de bir süre önce turizme kazandırılan ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen tarihi Kayaşehir hakkında bilgiler verdi.
Konuk Büyükelçi Tinca ise göreve başlamasının ardından ilk resmi ziyaretini Nevşehir’e gerçekleştirdiğini belirterek Kapadokya bölgesini büyük bir hayranlıkla gezdiğini söyledi. Başkan Savran’a sıcak ilgisinden dolayı teşekkür eden büyükelçi, Kapadokya bölgesi ve ülkesi arasındaki işbirliğinin ileri ki yıllarda aratarak süreceğini vurguladı.

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