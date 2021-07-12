Büyükelçi, taş fırında yemek pişirdi, ekmek yaptı

Romanya Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca bir dizi gezi ve incelemeler için ziyaret ettiği Nevşehir’de taş fırında yemek pişirerek ekmek yaptı.

Romanya NevşehirKayseri Fahri Konsolosu iş adamı Mehmet Dinler’in davetli olarak Nevşehir’e gelen Romanya Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca ziyaretler arasında yemek için mola verdiği fırında ocak başına geçerek Nevşehir tava pişirdi, fırında bulunan ekmekleri çıkarttı. Fırın çalışanları ile de bir süre sohbet eden Büyükelçi Tinca daha sonra ise fırından çıkartmış olduğu yemeği NevşehirKayseri Fahri Konsolosu Mehmet Dinler ile birlikte yedi.

Büyükelçi Tinca, “İlk kez Nevşehir ziyaretinde bulunuyorum. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettik. Buradaki gezimiz ziyaretler ile sınırlı olmadı. Nevşehir tavanın tadına bakmadan çıkamazdım. Aynı zamanda tavayı fırından çıkartma aşamasında yardımcı olduğum için mutluyum. İnanılmaz lezzetliydi. Bir daha geldiğimde tekrar Nevşehir tavayı deneyeceğim” dedi.

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