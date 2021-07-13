Gondolda 'Evet' dediler

NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde Gökhan Çevirme (30), Elçin Çokgürbüz (28) ile Kızılırmak üzerindeki gondol içinde kıyılan nikahla dünya evine girdi.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yaşayan Gökhan Çevirme bir süredir birlikte olduğu Elçin Çokgürbüz ile evlenme kararı aldı. Çift, Avanos Belediyesi´ne giderek evlenme başvurusunda bulundu. Genç çift bugün Avanos'un ortasından geçen Kızılırmak'taki gezi gondolları içinde evlendi. Nikah Memuru Hülya Köse'nin kıydığı nikahta Gökhan Çevirme ve Elçin Çokgürbüz bir ömür mutluluğa 'Evet' dediler. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir / Avanos Nevşehir, (DHA)
2021-07-13 12:16:08
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