Kızılırmak Nehrinde kaybolan Afganlı için dalgıç polisler istendi

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde balık tutmak için Kızılırmak nehrine giren Afgan uyruklu Masır Karım (26), suda kayboldu. Karım'ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Eskiyaylacık mahallesinde meydana gelen olayda arkadaşlarıyla balık tutmaya giren Afgan uyruklu Masır Karım bir süre sonra gözden kayboldu. Kendisinden haber alamayan arkadaşları durumu Jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri nehirde inceleme yaptı. Masır Karım'ın bulunanaması üzerine Ankara ve Mersin emniyet müdürlüklerinden dalgıç polisler çağırıldı. Yarın dalgıç polislerin Kızılırmak'ta çalışma yapması bekleniyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir / Gülşehir Ahmet KORKMAZER
2021-07-14 23:31:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.