Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı Kapadokya’dan tüm dünyaya “Türkiye geçilmez” mesajı verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı Kapadokya’dan tüm dünyaya “Türkiye geçilmez” mesajı verildi

İHA

Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı Kapadokya’dan tüm dünyaya “Türkiye geçilmez” mesajı verildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları Türk Bayrakları ve Türkiye geçilmez, unutmadık unutturmayacağız pankartları ile havalandı.
AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sıcak hava balon sepetlerine Türk Bayrakları ve Türkiye geçilmez, unutmadık unutturmayacağı pankartları asıldı. AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran başkanlığında parti yönetiminin tam kadro katıldığı programda açıklama yapan İl Başkanı Ali Kemikkıran, Kapadokya bölgemizde sıcak hava balonları bu anlamlı günde Türk bayrakları ve 15 Temmuz anısına hazırladığımız pankartlar ile havalandı dedi. Kemikkıran, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bu anlamlı günde dünyanın incisi Kapadokya bölgemizin en önemli araçlarından bir tanesi olan sıcak hava balonları bugün hem şanlı Ay Yıldızlı Türk Bayrağımız hem de sloganlarımız ile havalanıyor. Tabi unutmadık unutturmayacağız. 251 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ve 2 bin 196 gazimizi minnetle anıyoruz. İnşallah onların anısına bölgemizde sıcak hava balonlarımız onları unutmadığımızı ve hain o darbe teşebbüsünü unutmadığımızı asla unutmayacağımızı göstereceğimiz şekilde sıcak hava balonları havalandı. Afişlerimizde bizim bu noktadaki kararlığımızı ifade eden Türkiye geçilmez sloganı ve hiçbir zaman unutmayacağımız olan unutmadık unutturmayacağız pankartları yer aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz var. Bütün dünyaya ülkemizden bölgemizden bu mesajı veriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılırmak Nehrinde kaybolan Afganlı için dalgıç polisler istendi
YEREL HABERLER Kızılırmak Nehrinde kaybolan Afganlı için dalgıç ...
Serinlemek için girdiği Kızılırmak’ta kayboldu
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği Kızılırmak’ta kayboldu
Gülşehir’de 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER Gülşehir’de 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari ...
Kapadokya Üniversitesi “Covid-19 Güvenli Kampüs Belgesi” aldı
YEREL HABERLER Kapadokya Üniversitesi “Covid-19 Güvenli Kampüs ...
Ürgüp’te uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ürgüp’te uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
Vali Becel, Başsavcı Çınar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Vali Becel, Başsavcı Çınar’a hayırlı olsun ...
Nevşehir’de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı
Şüpheli şahsın üzerinden kurusıkı tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli şahsın üzerinden kurusıkı tabanca ele ...
Nevşehir’de hapis cezası ile aranan firari iki kişi yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de hapis cezası ile aranan firari iki kişi ...
Gondolda 'Evet' dediler
YEREL HABERLER Gondolda 'Evet' dediler
Osman Dede'nin Vali sevinci Osman Dede, köylerine ilk defa gelen valiyi “Vatan yıkılmaz” sözleriyle karşıladı
YEREL HABERLER Osman Dede'nin Vali sevinci Osman Dede, köylerine ilk ...