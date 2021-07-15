Vali Becel’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, Türk milleti, tarih boyunca birçok badireler atlatmış, zorlu mücadelelerde büyük zaferler kazanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizin özverisiyle, 15 Temmuz hain FETÖ darbe kalkışması karşısında da unutulmaz bir destan yazılmıştır dedi. Vali Becel, “15 Temmuz, devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferidir. Her türlü zorlukları aşarak kurduğumuz Devletimizi, birlik ve beraberlik içinde, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize de sağlık ve afiyetler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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