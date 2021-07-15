'Kapadokya Kaplanları' Ömer Halisdemir'in kabrine koşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kapadokya Kaplanları' Ömer Halisdemir'in kabrine koşuyor

DHA

'Kapadokya Kaplanları' Ömer Halisdemir'in kabrine koşuyor


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´de `Kapadokya Kaplanları´ sporcuları, Demokrasi ve Milli Birlik Günü´nde, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabrine ulaşmak üzere koşu düzenledi.
İş insanları ve çeşitli meslek gruplarında çalışanlardan oluşan `Kapadokya Kaplanları´nın 20 üyesi, saat 05.30´da Nevşehir Belediyesi önünde bir araya geldi. Sporcular, burada Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran tarafından Niğde'ye uğurlandı. Ellerindeki Türk bayrakları ile koşuya başlayan sporculara bir süre Başkan Savran ve Başkan Yardımcısı Furkan Feralan da eşlik etti.
Koşunun startını veren Vali Becel, Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz ile özdeşleşen kahramanlardan olduğunu belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde 'Kapadokya Kaplanları' sporcularımız, şehit Ömer Halidemir´in kabrine koşacaklar. Bu vesileyle başta Ömer Halisdemir olmak üzere 15 Temmuz´da şehit olan 251 vatan evladımızı saygıyla rahmetle ve minnetle anıyoruz. Tüm gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-07-15 12:27:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapadokya'da balonlar, Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı
YEREL HABERLER Kapadokya'da balonlar, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Tiyatro yönetmeni, tatil için geldiği Nevşehir’de müslüman oldu
YEREL HABERLER Tiyatro yönetmeni, tatil için geldiği Nevşehir’de ...
Vali Becel’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Becel’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Kapadokya Kaplanları Ömer Halisdemir’in kabrine koşuyor
YEREL HABERLER Kapadokya Kaplanları Ömer Halisdemir’in kabrine ...
Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı Kapadokya’dan tüm dünyaya “Türkiye geçilmez” mesajı verildi
YEREL HABERLER Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli ...
Kızılırmak Nehrinde kaybolan Afganlı için dalgıç polisler istendi
YEREL HABERLER Kızılırmak Nehrinde kaybolan Afganlı için dalgıç ...
Serinlemek için girdiği Kızılırmak’ta kayboldu
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği Kızılırmak’ta kayboldu
Gülşehir’de 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER Gülşehir’de 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari ...
Kapadokya Üniversitesi “Covid-19 Güvenli Kampüs Belgesi” aldı
YEREL HABERLER Kapadokya Üniversitesi “Covid-19 Güvenli Kampüs ...
Ürgüp’te uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ürgüp’te uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
Vali Becel, Başsavcı Çınar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Vali Becel, Başsavcı Çınar’a hayırlı olsun ...
Nevşehir’de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı
Şüpheli şahsın üzerinden kurusıkı tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli şahsın üzerinden kurusıkı tabanca ele ...
Nevşehir’de hapis cezası ile aranan firari iki kişi yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de hapis cezası ile aranan firari iki kişi ...
Gondolda 'Evet' dediler
YEREL HABERLER Gondolda 'Evet' dediler
Osman Dede'nin Vali sevinci Osman Dede, köylerine ilk defa gelen valiyi “Vatan yıkılmaz” sözleriyle karşıladı
YEREL HABERLER Osman Dede'nin Vali sevinci Osman Dede, köylerine ilk ...