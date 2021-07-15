Nevşehir’de şehit mezarları ziyaret edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve beraberindekiler şehit mezarlarını ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Nevşehir’de şehit mezarları ziyaret ediliyor. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol ve beraberindekiler Nevşehir’de bulunan şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

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