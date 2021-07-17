Nevşehir Belediyespor, Eskişehirspor’un genç kalecisini transfer etti

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Eskişehirspor’un genç kalecisi Ebrar Yiğit Aydın’ı transfer ettiğini açıkladı.
20212022 futbol sezonunda TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip son olarak Eskişehirspor’un 1,95 boyunda ve 20 yaşındaki kalecisi Ebrar Yiğit Aydın ile anlaşma sağladı. Eskişehirspor forması ile TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda forma giyen genç kaleci düzenlenen imza töreni ile kendisini kırmızıbeyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Genç futbolcu Nevşehir Belediyespor forması ile şampiyonluk yaşamak istediğini belirterek kırmızı beyazlı kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.