Kapadokya’da bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk: "Pandemi sonrası ziyaretçilerimiz bölgemize gelmeye başladı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya’da bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk: "Pandemi sonrası ziyaretçilerimiz bölgemize gelmeye başladı”

İHA

Kapadokya’da bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk: "Pandemi sonrası ziyaretçilerimiz bölgemize gelmeye başladı”

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde pandemi sonrasında turist yoğunluğu yaşanmaya başladı.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan üç güzeller mevki yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Kurban Bayramı öncesinde misafirlerimiz ilçemize gelmeye başladı dedi. Aktürk, “Biliyorsunuz Kurban Bayramı yaklaşıyor. Uzunca bir pandemi dönemiyle sakin günler yaşadığımız ilçemizde bu bayram vesilesiyle yoğun bir ilgiyle ziyaretçilerimiz ilçemize gelmeye başladılar. Bu 9 günlük bayram tatili boyunca her geçen gün bu ilginin artacağını umut ediyoruz. Ürgüp Belediyemiz olarak, esnaflarımız olarak, turizmcilerimiz olarak biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Sakin geçen pandemiden sonra bayram bayram gibi yapmak ziyaretçilerimizin bizleri ve ilçemizi ziyaret etmesiyle mümkün. Biz esas bayramı o zaman yapacağız. Tüm ziyaretçilerimize güzel günler diliyorum” dedi.

Üç güzeller turistlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor
Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan üç güzeller mevkiini ziyarete gelen turistlerin bol bol fotoğraf çekinmesi dikkatlerden kaçmadı. Aktürk, “Biliyorsunuz ülkemizin ve bölgemizin simgesi peribacalarımız üç güzeller mevkiimiz var. Kapadokya bölgemizi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin en uğrak yerlerinden bir tanesi de üç güzeller mevkiidir. Bu bayramda buranın çok yoğun bir şekilde ziyaret edileceğini tahmin ediyoruz. En güzel görsel görüntüleri en güzel fotoğrafları Kapadokya’ya ait anıları en güzel şekilde burada yaşayacaklarını umut ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir Belediyespor, Umut Kezgin’i transfer etti
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor, Umut Kezgin’i transfer etti
Nevşehir Belediyespor, Eskişehirspor’un genç kalecisini transfer etti
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor, Eskişehirspor’un genç ...
Parklarda müzik ziyafeti devam ediyor
YEREL HABERLER Parklarda müzik ziyafeti devam ediyor
Nevşehir 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’nin 5.yıldönümünde tek yürek
YEREL HABERLER Nevşehir 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’nin ...
Kapadokya semaları 15 Temmuz selaları ile inledi
YEREL HABERLER Kapadokya semaları 15 Temmuz selaları ile inledi
Ürgüp’te Esat Kabaklı, kahramanlık türküleri söyledi Ürgüp’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde meydanlar doldu
YEREL HABERLER Ürgüp’te Esat Kabaklı, kahramanlık türküleri ...
Nevşehir’de şehit mezarları ziyaret edildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de şehit mezarları ziyaret edildi
Vali Becel, şehit Semih Turgut’un eşi Nevin Turgut’u ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Becel, şehit Semih Turgut’un eşi Nevin Turgut’u ...
Kızılırmak'ta kaybolan Afgan gencin cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kızılırmak'ta kaybolan Afgan gencin cansız bedeni ...
Kızılırmak nehrinde kaybolan Afgan uyruklu gencin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Kızılırmak nehrinde kaybolan Afgan uyruklu gencin ...
Bisiklet tutkunları Kapadokya’da buluştu
YEREL HABERLER Bisiklet tutkunları Kapadokya’da buluştu
Uçhisar Belediye Başkanı Süslü’den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Uçhisar Belediye Başkanı Süslü’den 15 Temmuz mesajı
Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk’ten 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk’ten 15 Temmuz mesajı
Tatil için geldiği Nevşehir´de Müslüman oldu
YEREL HABERLER Tatil için geldiği Nevşehir´de Müslüman oldu
'Kapadokya Kaplanları' Ömer Halisdemir'in kabrine koşuyor
YEREL HABERLER 'Kapadokya Kaplanları' Ömer Halisdemir'in kabrine ...
Kapadokya'da balonlar, Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı
YEREL HABERLER Kapadokya'da balonlar, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Tiyatro yönetmeni, tatil için geldiği Nevşehir’de müslüman oldu
YEREL HABERLER Tiyatro yönetmeni, tatil için geldiği Nevşehir’de ...
Vali Becel’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Becel’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Kapadokya Kaplanları Ömer Halisdemir’in kabrine koşuyor
YEREL HABERLER Kapadokya Kaplanları Ömer Halisdemir’in kabrine ...
Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı Kapadokya’dan tüm dünyaya “Türkiye geçilmez” mesajı verildi
YEREL HABERLER Kapadokya’da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli ...