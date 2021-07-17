Kapadokya´da seyir halindeki otomobil yandı

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kapadokya bölgesi Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarında bugün öğle saatlerinde Furkan Haskahraman yönetimindeki 38 SZ 650 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmındaki arıza nedeniyle alev aldı. Haskahraman otomobili sağa çekip indi. Kısa sürede büyüyen alevler, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-07-17 15:06:27
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