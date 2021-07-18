Kapadokya’da gökyüzünde balonların dansı Kapadokya’da sıcak hava balonlarının gökyüzünde görsel şöleni

Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya'da gün doğumuyla havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde gündoğumu ile birlikte havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde adeta dans etti. Kapadokya’da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havalanan sıcak hava balon turlarına yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterirken sıcak hava balonlarının gökyüzünde görsel şöleni kendisine hayran bıraktı.
Kapadokya bölgesini kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşayan yerli ve yabancı turistler gökyüzünde yaklaşık bir saat boyunca bu anların keyfini yaşadı.
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