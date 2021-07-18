Kapadokya´da bayram hareketliliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya´da bayram hareketliliği

DHA

Kapadokya´da bayram hareketliliği


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle hareketlilik yaşanmaya başladı. Turizmciler, tesislerde doluluk oranının yüzde 50 civarında olduğunu söyledi. 
Bayram tatilinin başlamasıyla Kapadokya´ya yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistler de yoğun ilgi göstermeye başladı. Turistler bölgede bulunan tarihi müzeler ile peribacalarını ziyaret ederek, sıcak hava balonu ile bölgeyi kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Tevfik Ölmez, yoğunluktan memnun olduklarını belirterek, "Yasaklardan sonra doluluk oranımız yüzde 50´ler civarında oldu. Tabi ki yeme içme sektöründe ciddi bir artış oldu. Gelen günübirlik misafirler ile yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının da gelmesiyle bölgede bir hareketlilik başladı. 19 Temmuz itibarıyla bayramımız başlayacak. Uzun bir bayram tatilimiz olacak" dedi.
Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz ise "Kapadokya 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunlaşmaya başladı. Yüzde 50´yi aşan rezervasyonlar var. Kapadokya ülke turizminde öne çıkan 3 bölgeden. Kurban Bayramı dolayısıyla bütün turistik tatil beldelerinin yoğunluğu gibi Kapadokya bölgesinin de tatil sürecince yoğun olacağına inanıyoruz. Bölgede balon turları da başladı. Yerli turist gruplarının bütçelerine de uygun fiyatlarla balona da binmesi mümkün. Bölgemiz misafirlerini bekliyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-07-18 13:51:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapadokya’da gökyüzünde balonların dansı Kapadokya’da sıcak hava balonlarının gökyüzünde görsel şöleni
YEREL HABERLER Kapadokya’da gökyüzünde balonların dansı Kapadokya’da ...
Nevşehir Belediyespor transferde hız kesmiyor
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor transferde hız kesmiyor
Nevşehir Belediyespor gurbetçi futbolcuyu transfer etti
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor gurbetçi futbolcuyu transfer ...
Kapadokya’da Türkiye ve Guatemala bayrakları gökyüzünde dalgalandı Türkiye ile Guatemala diplomatik ilişkilerinin 147. yıldönümünü kutluyor
YEREL HABERLER Kapadokya’da Türkiye ve Guatemala bayrakları ...
Kapadokya´da seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Kapadokya´da seyir halindeki otomobil yandı
Kapadokya’da bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk: "Pandemi sonrası ziyaretçilerimiz bölgemize gelmeye başladı”
YEREL HABERLER Kapadokya’da bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor Ürgüp ...
Nevşehir Belediyespor, Umut Kezgin’i transfer etti
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor, Umut Kezgin’i transfer etti
Nevşehir Belediyespor, Eskişehirspor’un genç kalecisini transfer etti
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor, Eskişehirspor’un genç ...
Parklarda müzik ziyafeti devam ediyor
YEREL HABERLER Parklarda müzik ziyafeti devam ediyor
Nevşehir 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’nin 5.yıldönümünde tek yürek
YEREL HABERLER Nevşehir 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’nin ...
Kapadokya semaları 15 Temmuz selaları ile inledi
YEREL HABERLER Kapadokya semaları 15 Temmuz selaları ile inledi