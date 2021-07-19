Nevşehir Valisi Becel, Kurban Bayramı’nı kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Valisi Becel, Kurban Bayramı’nı kutladı

İHA

Nevşehir Valisi Becel, Kurban Bayramı’nı kutladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek kutlayacağımız son bayram olmasını temenni ediyorum dedi.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında İslam Aleminin ve Nevşehir halkının bayramını kutladı. Vali Becel, “Milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel, en anlamlı örneklerinin yaşandığı dini bayramlarımız; sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının güçlenmesine, toplumun birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesine ve geleceğe daha da güvenle bakmamıza vesile olan özel günlerdir. Bizleri manevi iklimiyle saran, kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramına ulaşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Yüzyıllardır inancımızın temelini teşkil eden, bizleri birlik ve beraberlik içinde bugünlere getiren ve yarınlara taşıyacak olan bu güzel günleri, hayatımızın her gününe taşıyabilmek ve gelecek nesillere aktarmak için bir fırsat olarak değerlendirilmeliyiz. Maalesef dünyamızda ve Ülkemizde COVİD19 salgını devam etmektedir. Kontrollü sosyal hayata gün geçtikçe daha da alıştığımız bu günlerde salgınla mücadelenin özü tedbirdir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek kutlayacağımız son bayram olmasını temenni ediyorum. Ayrıca vatandaşlarımızın ve özellikle de sürücülerimizin trafik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet etmelerini, aşırı hız, yakın takip gibi trafik kuralı ihlallerinden kaçınmalarını, uykusuz, yorgun araç kullanmamalarını, her bir trafik kuralının en az bir hayat kadar değerli olduğunun bilinci içerisinde sevdikleriyle kazasız, sağlıklı ve iyi bayramlar geçirmelerini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, vatan, bayrak ve mukaddesatımız uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz başta olmak üzere Nevşehirli hemşerilerimin nezdinde tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı’nı yürekten tebrik ediyor; bayramın tüm insanlık için barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olması dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Kurban Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Kurban Bayramı’nı ...
Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Kurban Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Kurban Bayramı’nı ...
Yeniçeri kıyafeti ile gazete dağıttı Yerel gazete halkın dikkatini çekmek için yeniçeri kıyafeti giyen çalışanı ile gazete dağıttı
YEREL HABERLER Yeniçeri kıyafeti ile gazete dağıttı Yerel gazete ...
4 yaşındaki Ahmet, babasıyla birlikte yamaç paraşütüyle uçtu
YEREL HABERLER 4 yaşındaki Ahmet, babasıyla birlikte yamaç ...
Eşinden boşandı, davul zurna ile kutladı Aldatılan koca eşinden boşanmasını davul zurna ile kutladı
YEREL HABERLER Eşinden boşandı, davul zurna ile kutladı Aldatılan ...
Her gün binlerce kişi günbatımını izlemek için Kapadokya'ya akın ediyor
YEREL HABERLER Her gün binlerce kişi günbatımını izlemek için ...
Dünyanın en yüksek peribacası restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyarete açıldı Kapadokya’nın simgelerinden Uçhisar Kalesi yeniden ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Dünyanın en yüksek peribacası restorasyon çalışmaları ...
Kapadokya´da bayram hareketliliği
YEREL HABERLER Kapadokya´da bayram hareketliliği
Kapadokya’da gökyüzünde balonların dansı Kapadokya’da sıcak hava balonlarının gökyüzünde görsel şöleni
YEREL HABERLER Kapadokya’da gökyüzünde balonların dansı Kapadokya’da ...
Nevşehir Belediyespor transferde hız kesmiyor
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor transferde hız kesmiyor
Nevşehir Belediyespor gurbetçi futbolcuyu transfer etti
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor gurbetçi futbolcuyu transfer ...
Kapadokya’da Türkiye ve Guatemala bayrakları gökyüzünde dalgalandı Türkiye ile Guatemala diplomatik ilişkilerinin 147. yıldönümünü kutluyor
YEREL HABERLER Kapadokya’da Türkiye ve Guatemala bayrakları ...
Kapadokya´da seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Kapadokya´da seyir halindeki otomobil yandı
Kapadokya’da bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk: "Pandemi sonrası ziyaretçilerimiz bölgemize gelmeye başladı”
YEREL HABERLER Kapadokya’da bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor Ürgüp ...
Nevşehir Belediyespor, Umut Kezgin’i transfer etti
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor, Umut Kezgin’i transfer etti
Nevşehir Belediyespor, Eskişehirspor’un genç kalecisini transfer etti
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor, Eskişehirspor’un genç ...
Parklarda müzik ziyafeti devam ediyor
YEREL HABERLER Parklarda müzik ziyafeti devam ediyor