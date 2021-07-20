Kapadokya’da bayramı gökyüzünde karşıladılar Kapadokya’da balonlardan kartpostallık görüntüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya’da bayramı gökyüzünde karşıladılar Kapadokya’da balonlardan kartpostallık görüntüler

İHA

Kapadokya’da bayramı gökyüzünde karşıladılar Kapadokya’da balonlardan kartpostallık görüntüler

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Kurban Bayramı’nın ilk günü sıcak hava balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler bölgenin eşsiz güzelliklerini kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşadı.
Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katılan çok sayıda yerli ve yabancı turist, bölgenin güzelliklerini havadan izleyerek bayramı karşıladı. Bayramı gökyüzünde karşılamak isteyen turistler, sıcak hava balon turlarına katılarak, bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izleme imkanı buldu. Royal Balon pilotu Abdullah Koyuer, “ İslam Aleminin ve ülkemizin Kurban Bayramını kutlarım. Kurban Bayramı vesilesiyle bugün bir saat boyunca havada süzüleceğiz. Yerli ve yabancı turistlerin balon turlarına ilgisi oldukça yoğun. Bir saat boyunca 800 metre yükseklikte bayramı kutlamış olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir protokolü bayramlaştı
YEREL HABERLER Nevşehir protokolü bayramlaştı
Nevşehir Valisi Becel, Kurban Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Nevşehir Valisi Becel, Kurban Bayramı’nı kutladı
Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Kurban Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, Kurban Bayramı’nı ...
Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Kurban Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, Kurban Bayramı’nı ...
Yeniçeri kıyafeti ile gazete dağıttı Yerel gazete halkın dikkatini çekmek için yeniçeri kıyafeti giyen çalışanı ile gazete dağıttı
YEREL HABERLER Yeniçeri kıyafeti ile gazete dağıttı Yerel gazete ...
4 yaşındaki Ahmet, babasıyla birlikte yamaç paraşütüyle uçtu
YEREL HABERLER 4 yaşındaki Ahmet, babasıyla birlikte yamaç ...
Eşinden boşandı, davul zurna ile kutladı Aldatılan koca eşinden boşanmasını davul zurna ile kutladı
YEREL HABERLER Eşinden boşandı, davul zurna ile kutladı Aldatılan ...
Her gün binlerce kişi günbatımını izlemek için Kapadokya'ya akın ediyor
YEREL HABERLER Her gün binlerce kişi günbatımını izlemek için ...
Dünyanın en yüksek peribacası restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyarete açıldı Kapadokya’nın simgelerinden Uçhisar Kalesi yeniden ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Dünyanın en yüksek peribacası restorasyon çalışmaları ...
Kapadokya´da bayram hareketliliği
YEREL HABERLER Kapadokya´da bayram hareketliliği
Kapadokya’da gökyüzünde balonların dansı Kapadokya’da sıcak hava balonlarının gökyüzünde görsel şöleni
YEREL HABERLER Kapadokya’da gökyüzünde balonların dansı Kapadokya’da ...
Nevşehir Belediyespor transferde hız kesmiyor
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor transferde hız kesmiyor
Nevşehir Belediyespor gurbetçi futbolcuyu transfer etti
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor gurbetçi futbolcuyu transfer ...
Kapadokya’da Türkiye ve Guatemala bayrakları gökyüzünde dalgalandı Türkiye ile Guatemala diplomatik ilişkilerinin 147. yıldönümünü kutluyor
YEREL HABERLER Kapadokya’da Türkiye ve Guatemala bayrakları ...