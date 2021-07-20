Nevşehir´de acemi kasaplar hastanelik oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, kurbanlık kesimi sırasında yaralanan kişiler, hastanelere başvurdu.

Kentte Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınan bayram namazının ardından kesim yerleri doldu. Kurbanlık kesimi sırasında bıçakla ve hayvanların darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralananlar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yaralıların çoğu yapılan ilk tedavinin ardından taburcu edildi.

DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-07-20 14:02:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.