Nevşehir´de acemi kasaplar hastanelik oldu

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, kurbanlık kesimi sırasında yaralanan kişiler, hastanelere başvurdu.
Kentte Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınan bayram namazının ardından kesim yerleri doldu. Kurbanlık kesimi sırasında bıçakla ve hayvanların darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralananlar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yaralıların çoğu yapılan ilk tedavinin ardından taburcu edildi.
DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-07-20 14:02:11
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