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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediyesi 750 aileye kurban eti dağıttı

İHA

Nevşehir Belediyesi 750 aileye kurban eti dağıttı

Nevşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileleri bu bayramda da unutmadı. Kurban Bayramı dolayısıyla hayırsever vatandaşların bağışladığı kurban hisselerinden 750 aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi.
Yıl içerisinde periyodik aralıklarla ihtiyaç sahibi ailelere binlerce gıda paketi yardımında bulunan Nevşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı.
Bayram dolayısıyla hayırsever vatandaşların desteği ile oluşturulan kurban hisselerinden hazırlanan et paketleri belediye görevlileri tarafından 750 ihtiyaç sahibi ailenin evlerine ulaştırıldı.
Kurban eti dağıtımı için destek veren hayırsever Nevşehirli vatandaşlara teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Bizi birbirimize bağlayan bayram günleri, aslında bizi biz yapan en önemli manevi değerlerimizdir” dedi.
İhtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerinin bundan sonraki dönemde de artarak devam edeceğini kaydeden Başkan Savran, tüm Nevşehirlilerin bayramını tebrik etti.
Savran, “Bizleri bir kez daha Kurban Bayramına kavuşturan Rabbimize hamd ediyorum. Bayramlar bir arada olmanın, dargınlıkları bitirmenin ve kimsesizleri düşünerek onların yanında olmanın; sevinci, bereketi ve güzellikleri paylaşmanın günleridir. Bu vesileyle tüm Nevşehirli hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, huzurlu ve mutlu bir şekilde bayram geçirilmesini temenni ediyorum” dedi.

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