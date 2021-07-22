Başkan Savran’dan çat kapı bayram ziyaretleri

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, mahallelerde gerçekleştirdiği çat kapı ev ziyaretleriyle vatandaşların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, beraberinde başkan yardımcısı Ersin Erol ile birlikte Kıratlıoğlu, Emek, İbrahim Paşa, Sümer ve Herikli Mahallelerini ziyaret etti. Gittiği mahallelerde vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Başkan Savran, çat kapı ziyaret ettiği evlerde vatandaşların bayramını kutladı. Ziyaretleri sırasında karşılaştığı çocuklara kitap, satranç seti, boyama kitabı gibi çeşitli hediyeler dağıtan Savran, vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi. Savran ayrıca mahallelerde vatandaşların kendisine ilettiği sorunları başkan yardımcısı Ersin Erol ile birlikte yerinde inceledi.

Tüm Nevşehirlilerin Kurban Bayramını tebrik eden Başkan Savran, “Hemşehrilerimizin güvenli, rahat ve huzur içinde bir Kurban Bayramı geçirebilmeleri için belediye olarak tüm bayram tedbirlerimizi aldık. Bayram tatili süresince ilgili tüm birimlerimizde nöbetçi ekiplerimiz görevlerinin başında. Bizlerde bir yandan vatandaşlarımızla bir araya gelerek bayramlarını kutlarken bir yandan da mahallelerimizdeki çalışmalarımızı kontrol ediyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramımız şehrimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa güzellikler getirmesini diliyor ve tüm hemşehrilerimin bayramını kutluyorum” dedi.

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